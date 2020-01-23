571 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين

بكين-سانا

أعلنت الصين اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 571 .

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن اللجنة الوطنية للصحة قولها إن حالات الالتهاب الرئوي تسببت بوفاة 17 شخصا جميعهم في مقاطعة هوبي وسط الصين وتتراوح أعمارهم بين 48 و89 عاما وأن معظم المرضى الذين توفوا عانوا من مشكلات صحية مثل تليف الكبد والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية.

وأضافت اللجنة أنه تم تتبع إجمالي 5897 شخصا على اتصال وثيق بالحالات المصابة من بينها 4928 تحت الملاحظة الطبية بينما خرج 969 آخرون من المستشفى.

وكانت الصين أعلنت أمس أن فيروس كورونا الذي ظهر في ووهان أودى بحياة 17 شخصا وأصاب 400 شخص .

وفي خارج البر الصيني تم تأكيد حالة واحدة في مناطق هونغ كونغ وماكاو وتايوان وكذلك في الولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا على التوالي وثلاث حالات في تايلاند.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس أعلن أمس أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية في مدينة ووهان وسط البلاد والتي سجلت فيها أول إصابة بفيروس كورونا الجديد ستحد من مخاطر انتشار الفيروس عالميا .