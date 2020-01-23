إصابة جندي عراقي بانفجار قنبلة يدوية في بغداد

بغداد-سانا

أصيب جندي عراقي اليوم جراء انفجار قنبلة يدوية استهدفت مفرزة عسكرية في بغداد.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية: “إن مجموعة من المتظاهرين فوق جسر محمد القاسم السريع في بغداد استهدفت مفرزة عسكرية فوق الجسر بقنبلة يدوية أدى انفجارها إلى إصابة أحد الجنود”.

وكان مصدر أمني عراقي أعلن الاثنين الماضي تسجيل أكثر من 100 حالة من إصابات واختناقات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أحداث طريق محمد القاسم وسط العاصمة بغداد.

وتشهد بعض المدن والمحافظات العراقية مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.