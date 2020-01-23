اتفاق فرنسي أمريكي على إطار عمل دولي مشترك بشأن الضريبة الرقمية

دافوس-سوسيرا-سانا

اتفقت فرنسا والولايات المتحدة على إطار عمل دولي مشترك لإنهاء الخلاف المتعلق بفرض ضرائب فرنسية على شركات الانترنت الأميركية العملاقة وفق ما أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير.

ونقلت (ا ف ب) اليوم عن لومير قوله عقب محادثات مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “توصلنا إلى اتفاق على إطار عمل دولي مشترك”.

وينص الاتفاق وفق لومير على إرجاء بلاده مبالغ مالية مطلوبة لضريبتها الرقمية حتى كانون الأول 2020 في حين تعلق الولايات المتحدة العقوبات التي تهدد بفرضها على فرنسا التي لن تقبل سواء بسحب أو تعليق الضريبة التي فرضتها على شركات الانترنت طالما لا يوجد حل دولي.

وكانت فرنسا أعلنت عن التريث بشأن خططها فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية التي تحقق عائدات في فرنسا فيما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرد على ذلك بفرض رسوم جمركية.

وأعلن البرلمان الفرنسي في تموز الماضي تبنيه قانونا يفرض ضرائب على العائدات التي تحققها شركات رقمية على غرار غوغل وأبل وفيسبوك وأمازون داخل البلاد فيما هدد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بأنه سيرد بشكل موحد على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية.