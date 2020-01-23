ريال مدريد يتغلب على أونيونستاس بثلاثية في كأس ملك إسبانيا

مدريد-سانا

تغلب ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على أونيونستاس دي سالامانكا ليبلغ دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا بكرة القدم.

افتتح غاريث بيل التسجيل في الدقيقة 18 في عودته بعدما أبعده المرض عن كأس السوبر الإسبانية.

وسدد جيمس رودريغيز في العارضة في الشوط الأول.

وأدرك ألفارو روميرو التعادل في الدقيقة 57 لكن سعادة جماهير صاحب الأرض لم تدم طويلا إذ أعاد براهيم دياز التقدم لريال مدريد بعد ذلك بخمس دقائق.

وأضاف مهاجم مانشستر سيتي السابق هدفا آخر في اللحظات الأخيرة ليحسم تأهل فريق المدرب زين الدين زيدان في البطولة المعدلة.