بمشاركة سورية… افتتاح الدورة الـ 40 للمعرض الدولي للسياحة (فيتور 2020) في مدريد

مدريد-سانا

افتتحت في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم فعاليات الدورة الـ 40 للمعرض الدولي للسياحة والسفر “فيتور 2020” بمشاركة سورية.

وأطلقت الملكة الإسبانية ليتيزيا اليوم فعاليات المعرض التي ستستمر لغاية الـ 26 من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 11000 شركة من 165 إقليما ودولة بينها سورية.

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإسباني قال المهندس غياث الفراح معاون وزير السياحة رئيس الوفد السوري المشارك في المعرض:”إن مشاركة سورية في المعرض هي رسالة من الشعب السوري إلى جميع دول العالم تشير إلى نهاية الحرب الإرهابية التي عانى منها منذ العام 2011 ودمرت البنى التحتية والحيوية في سورية ومن بينها قطاع السياحة”.

ودعا الفراح المؤسسات الاقتصادية الإسبانية والمستثمرين ووكالات السياحة المحلية والدولية لزيارة سورية بهدف الوقوف على حقيقة الواقع السياحي والاستثماري فيها وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار.

من جانبها أكدت المهندسة نائلة شحود مديرة سياحة حلب أن المشاركة في معرض فيتور هي رسالة محبة وسلام من مهد الحضارات والسلام إلى العالم داعية المؤسسات الثقافية والسياحية الإسبانية لزيارة سورية والتعرف على الحضارة فيها والمساهمة في فعالياتها السياحية والثقافية التي تتم بمشاركة مؤسسات عربية وأجنبية.

حضر الافتتاح سفير سورية في مدريد سمير القصير وعدد من أبناء الجالية السورية في إسبانيا.

يشار إلى أن معرض فيتور يعتبر أهم وأكبر المعارض السياحية العالمية حيث تشارك فيه كبريات الشركات والفعاليات السياحية حول العالم.