منخفض قطبي سريع متوسط الفعالية يعد الأبرد حتى الآن

دمشق- سانا

تتعرض البلاد إلى منخفض قطبي سريع متوسط الفعالية ذروته يوم الجمعة يعد الأبرد منذ بداية فصل الشتاء الحالي تتخلله هطولات مطرية غزيرة وثلوج على المناطق التي تزيد على 900 متر.

وأوضح كناز كيوان من الأرصاد الجوية في تصريح لـ سانا اليوم أنه بدءا من هذه الليلة ستبقى الأجواء باردة في معظم المناطق ويحذر في ساعات الصباح الباكر من حدوث الصقيع والضباب في أغلب المناطق الداخلية ومن تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية بينما نهارا تستمر الأجواء مستقرة مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح قريبة من معدلاتها خلال ساعات ما بعد الظهر.

وأضاف كيوان:أنه من المتوقع أن تتأثر غدا المنطقة بمنخفض جوي ذي منشأ قطبي سيؤثر في منطقة شرق المتوسط بدءا من المناطق الغربية ويمتد الهطل خلال ساعات الليل الى باقي المناطق تدريجيا ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالعواصف الرعدية أحيانا ويحذر من تشكل السيول بالمناطق المنخفضة والوديان ومن المتوقع أن يكون الهطل ثلجياً على المناطق التي تزيد على 1000 متر خلال الليل وفجر يوم الجمعة القادم.

وتابع كيوان:أنه تدريجياً مع تعمق المنخفض أكثر وتأثير الكتلة القطبية على معظم المناطق يتوقع أن تشتد الفعالية خلال صباح يوم الجمعة وحتى ساعات المساء ليصبح الهطل أكثر غزارة وثلجيا على المناطق التي تزيد على 900 م وخاصة مرتفعات القلمون والمنطقة الجنوبية ومن المحتمل أن يكون الهطل ثلجيا غير متراكم ممزوجا بالمطر على ارتفاعات متدنية وخاصة بالمنطقة الشمالية الشرقية والجزيرة فيما من المتوقع أن تشهد المناطق المرتفعة حول دمشق هطولات ثلجية مختلفة السماكة.

أما بالنسبة للمدينة ستكون الهطولات ممزوجة بالمطر خلال صباح يوم الجمعة وغير تراكمية.

وأشار كيوان إلى أنه من المتوقع أن تشتد الرياح الغربية بدءا من مساء يوم غد الخميس وحتى ما بعد ظهر الجمعة لتصل سرعتها عند الهبات إلى 60 كم بالساعة وتحديدا في المناطق الغربية والجنوبية ويكون البحر عالي ارتفاع الموج خلال هذه الفترة.

وأضاف كيوان:أنه اعتبارا من ساعات مساء يوم الجمعة تميل الأجواء إلى الاستقرار بدءا من المناطق الغربية ويتحول الجو نهارا إلى صاف قليل الغيوم وبارد ليلا خلال الفترة القادمة مع تحذير من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والصقيع والضباب في مختلف المناطق الداخلية وتستمر الحالة المستقرة الباردة ليلا حتى منتصف الأسبوع القادم.

شهيدي عجيب