عشرات الفعاليات تنضم إلى حملة “ليرتنا عزتنا” في درعا

درعا-سانا

انضمت اليوم عشرات الفعاليات التجارية والطبية والاجتماعية إلى حملة “ليرتنا عزتنا” في محافظة درعا ونظمت عروضاً تبدأ من ليرة وحتى 50 ليرة.

وتنوعت العروض بين المواد الغذائية والأطعمة الجاهزة والخضار وأخرى بالمنتجات الطبية والعمليات الجراحية والمعاينات وفعاليات أخرى أعلنت عن مبادرات لدعم الليرة عن طريق محال الحلاقة وأجهزة الهاتف المحمول والألبسة ومكاتب السفر والسياحة.

الدكتورة وجدان البردان من المشاركات في الحملة أوضحت في تصريح لمراسلة سانا أنها أعلنت عن تخفيض قيمة المعاينة إلى ليرة سورية واحدة وعرضها مستمر حتى يوم السبت بينما أعلن مشفى الرحمة الخاص عن إجراء العمليات الجراحية بليرة تضامناً مع المواطنين كما انضم عدد من الصيادلة إلى الحملة وباعوا عدة أنواع من الأدوية بسعر ليرة واحدة لأي نوع.

معن خياط صاحب أحد محال الهواتف المحمولة انضم بدوره إلى الحملة وأعلن عن بيع بعض الملحقات الخاصة بالهواتف بليرة واحدة بينما باع محمد الأسعد صاحب أحد المراكز التجارية كيلو السكر بليرة واحدة ومستمر لمدة ثلاثة أيام.

إياد المسالمة صاحب أحد مراكز توزيع المواد الغذائية انضم إلى الحملة أيضاً وأعلن عن تخفيضات كبيرة على السلع.

من جانبه قال المهندس قاسم المسالمة رئيس غرفة التجارة والصناعة في المحافظة: إن الحملة تؤكد إصرار السوريين على تجاوز الحرب الاقتصادية المفروضة عليهم داعياً إلى استمرارها دون التقيد بفترة زمنية.