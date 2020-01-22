المباشرة بإزالة الأنقاض بحيي الحويقة والرشدية في مدينة دير الزور

دير الزور-سانا

بدأ مجلس مدينة دير الزور أعمال إزالة الأنقاض التي خلفتها اعتداءات الإرهابيين في حيي الحويقة والرشدية قبل تحرير المدينة من الإرهاب.

وأشار المهندس رائد منديل رئيس مجلس المدينة في تصريح لمراسل سانا إلى أنه ضمن خطة التعافي لأحياء المدينة يواصل المجلس أعمال إعادة التأهيل في الأحياء المحررة وفق رؤية متكاملة قائمة على أولويات تتناسب مع حجم الضرر الواقع في هذه الأحياء ومراحل الإنجاز والعمل انطلاقا من إزالة الأنقاض وتأهيل البنى التحتية من صرف صحي وشبكات مياه وكهرباء واتصالات مشيرا إلى أنه تمت المباشرة بأعمال إزالة الأنقاض في حيي الحويقة والرشدية شمال المدينة.

وذكر مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة دير الزور المهندس سميح الخليل أن أعمال إزالة الأنقاض في حي الرشدية والشوارع المؤدية إلى الحي تتم بموجب عقود مبرمة مع فرع الشركة العامة للبناء والتعمير بقيمة تصل لنحو 70 مليون ليرة سورية يتم تنفيذها على أربع مراحل.

ولفت الخليل إلى أنه تم التعاقد مع فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية بدير الزور لتنفيذ أعمال إزالة الأنقاض وفتح الشوارع في حي الحويقة الغربية بقيمة عقدية تبلغ نحو 25 مليون ليرة لإزالة نحو 8500 متر مكعب من الأنقاض.