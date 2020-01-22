الموارد المائية بحمص تنفذ مشاريع حيوية لدعم استقرار المزارعين وزيادة الإنتاج

حمص-سانا

مشاريع عديدة نفذتها مديرية الموارد المائية بحمص خلال العام الفائت بهدف استثمار منشآت الري وإحياء العملية الزارعية والإروائية وتأمين إيصال مياه الري إلى الأراضي المزروعة في الوقت والكمية المناسبين وخاصة في المناطق التي استعادت الأمن والاستقرار بعد دحر الإرهاب.

وبين المهندس اسماعيل إسماعيل مدير الموارد المائية بحمص في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أنه تمت إعادة تأهيل عدد من المشاريع في العام الماضي منها جزء من القناة الرئيسية لشبكة حمص حماة في موقع جوبر بابا عمرو مع السيفون الثاني التي تضررت بفعل عمل ارهابي بتكلفة 35 مليون ليرة مشيراً إلى إنجاز صيانة خطوط ري في شبكات ري سدي المزينه وتلحوش بتكلفة 22 مليون ليرة تنفيذ الشركة العامة للمشاريع المائية ويهدف المشروع إلى صيانة خطوط الري التي تعاني من أعطال متكررة لتأمين استمرارية عمل شبكة الري في منطقة تلكلخ وتقديم المياه بشكل متواصل للمزارعين إضافة لأعمال صيانة محطة ضخ نبع الفراش بتلكلخ بتكلفة 11 مليوناً والتي تروي 800 هكتار.

وأوضح اسماعيل أن هناك مشاريع ري تمت إعادة تأهيلها من الخطة الإسعافية منها آبار ري تدمر لري الواحة القديمة بتكلفة 24 مليون ليرة والتي تعرضت للتخريب من قبل العصابات الإرهابية المسلحة وذلك من أجل تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساعدة الأهالي في العودة إلى مدينتهم بالإضافة إلى تأهيل سد تلدو بتكلفة 28 مليوناً والذي خربته المجموعات الإرهابية وبحجم تخزيني 15.5 مليون متر مكعب يؤمن المياه لشبكة ري الحولة بمساحة 1236 هكتارا كما تم انجاز تأهيل مبنى الاستثمار لقناة التزويد التي تؤمن المياه إلى سد المزينة لتخزينها واستثمارها في شبكة الري.

وأشار اسماعيل إلى وجود مشاريع ري تمت إعادة تأهيلها عن طريق المنظمات المانحة كإعادة تأهيل مشاريع الري في منطقة أعالي العاصي تشمل شبكتي ري حمص وأعالي العاصي بالقصير وشبكتي ري تل حوش والمزينة بتلكلخ وصيانة قناتي الربيعة والبيك وتصنيع وتركيب مآخذ حقلية ومحطة ضخ سد قطينة مشيراً إلى أنه تم تأهيل أربعة مراكز ري في شبكة حمص وإنجاز تأهيل جزء من شبكة ري حمص الريف الشمالي ومحطة ضخ الناصرية بمنطقة تلكلخ التي تروي مساحة 1500 هكتار وتأهيل مشروع آبار مهين عدد 4 مع مركز الخدمة والتشغيل.

ولفت اسماعيل إلى أنه تتم حالياً دراسة تعديل شبكة ري أعالي العاصي ضمن حرم نبع عين من اجل منع استنزاف منطقة النبع عبر الآبار مبيناً أن المديرية تعمل حالياً على استكمال تنفيذ سدة مريمين بحجم تخزين 235 ألف متر مكعب ويتم تنفيذها من قبل الشركة العامة لمشاريع المائية وتمويلها من موازنة الموارد بتكلفة 733 مليون ليرة.

وأشار اسماعيل إلى وجود خطة لإعادة تأهيل عدد من المشروعات في عدة مناطق بما يساعد في عودة الإنتاج الزراعي واستقرار الأهالي في مناطقهم.

صبا خيربك