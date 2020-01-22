تنتج نحو 25 ألف طن من اللحوم.. تحسن تدريجي في قطاع الثروة الحيوانية بدرعا

درعا-سانا

وصل عدد قطيع الأبقار في درعا وفق الجولة الاحصائية الأخيرة التي أجرتها مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي إلى 34136 رأسا تنتج سنويا 42 ألف طن من الحليب و 9ر2 طن من اللحم.

وبين مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس عبد الفتاح الرحال في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن الثروة الحيوانية تشهد تحسنا في أعداد القطعان والإانتاج مبينا أن عدد الأغنام والماعز وصل إلى 750 ألف رأس تنتج سنويا نحو 24 ألف طن من الحليب وحوالي 9ر6 آلاف طن من اللحوم في حين يصل إنتاج المحافظة من اللحم الأبيض إلى 5ر14 ألف طن وأكثر من 93 مليون بيضة سنويا.

وقال الرحال إن عدد مزارع الدواجن المرخصة في درعا يبلغ 875 مزرعة منها 738 مزرعة لإنتاج الفروج منها 573 مزرعة منتجة بطاقة 225ر3 ملايين طير بالدورة الواحدة مبينا ان عدد المزارع المختصة بالدجاج البياض وامهات الدواجن يبلغ 137 مزرعة العامل منها 85 بطاقة قدرها 070ر1 مليون طير.

وأشار الرحال إلى وجود 511 مزرعة للدواجن متوقفة عن العمل منها 192 مزرعة مدمرة بشكل كامل ولدى المحافظة 18 عيادة بيطرية مرخصة و5 معامل للأدوية البيطرية ونحو 11 مكتبا تقدم الخدمات البيطرية.

ويعاني مربو الثروة الحيوانية في درعا من صعوبة تنقل القطعان للبحث عن المراعي وارتفاع تكاليف التربية وتذبذب الأسعار ما أدى إلى خروج عدد من مربي الدواجن من طور التربية والإنتاج وعدم وجود إطار تنظيمي لقطاع تربية الدواجن.