أكثر من 45 ألف خدمة في مركز خدمة المواطن باللاذقية خلال العام الماضي

اللاذقية-سانا

بلغ عدد الخدمات المقدمة في مركز خدمة المواطن الرئيسي باللاذقية خلال العام الماضي 45749 معاملة توزعت بين الخدمات السريعة والبطيئة إضافة إلى خدمات التصديق القنصلي.

رئيسة المركز ومديرة فريق إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات بالمحافظة المهندسة أحلام الرحية ذكرت لـ سانا أن الفريق يسعى إلى زيادة حزمة الخدمات المقدمة خلال العام الحالي ضمن إجراءات تتم بالتنسيق مع مجلس مدينة اللاذقية والمؤسسات والمديريات العامة لتسهيل وتبسيط الإجراءات.

ولفتت الرحية إلى أن المركز يعمل حالياً على إدخال خدمة براءة الذمة من شرطة المرور وكشف الاطلاع من مديرية النقل بعد إطلاق خدمة التامين الإلزامي للسيارات مطلع الشهر الحالي.

وكان المركز أطلق ثلاث خدمات جديدة تتعلق بدائرة التنظيم العمراني في مجلس المدينة نهاية العام الماضي.

ويقدم المركز خدمات منح بيانات الزواج والطلاق والقيد والوفاة والولادة والعائلي والقيد العقاري والمساحة والمخطط الكروكي والإفراز العقاري والترخيص الإداري ووثائق غير موظف وخلاصة سجل عدلي ومخطط دلالة وموقع عام وشروح تنظيمية.

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