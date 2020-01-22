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علماء يبتكرون دواء يمنع مرض الزهايمر

2020-01-22

واشنطن-سانا

كشف عدد من العلماء أنهم ابتكروا أول دواء لمنع مرض الزهايمر يعمل على تعزيز مادة كيميائية تنظف الدماغ من البروتينات المسببة لفقدان الذاكرة والارتباك.

ونقلت صحيفة ذي صن عن فريق البحث من مدرسة الطب بجامعة تيمبل في ولاية بنسلفانيا الأمريكية قوله إن “النتائج تلقي الضوء على مرض الزهايمر ما يبعث الأمل بأن الدواء قد يبطئ أو حتى يعكس الخرف لدى البشر”.

وأظهرت الأبحاث التي أجريت على الفئران عدم ظهور أي أعراض بعد حقنها بالمركب.

ويعرف هذا الدواء الجديد باسم “فارماكولوجيكال شابيرون “وتتضمن آلية عمله اصلاح الطفرات في بروتينات تتجمع في أدمغة المرضى مشكلة لويحات ينتج عنها فقدان الصلات بين الخلايا العصبية في الدماغ وفي النهاية موت تلك الخلايا وفقدان أنسجة المخ.

ويعاني المصابون بالزهايمر من انخفاض في القدرات المعرفية والسلوكية والجسدية وحتى الآن لا علاجات يمكن أن تقوم ذلك لأن العلاجات الحالية تساعد فقط في تخفيف الأعراض.

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