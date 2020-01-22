SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل مراسل سانا: إصابة عدد من المدنيين بجروح جراء اعتداء إرهابي بالقذائف الصاروخية على حي جمعية الزهراء بحلب

إزالة مبنى من 3 طوابق في حمص حفاظاً على السلامة العامة

2020-01-22

حمص-سانا

بدأت الورشات الفنية في مجلس مدينة حمص اليوم إزالة مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق في شارع الأهرام حفاظا على السلامة العامة.

وذكر المهندس عبد الله البواب رئيس مجلس مدينة حمص في تصريح لمراسلة سانا اليوم أنه تم إخلاء المبنى من قاطنيه بداية الشهر نتيجة ظهور تشققات في جدرانه ريثما يتم التحقق من السلامة الإنشائية لافتا إلى أنه تم استدعاء لجنة من فرع نقابة المهندسين لإجراء الفحوص اللازمة والتي بينت ضرورة إزالة البناء نتيجة خلل في أساساته.

وكان سكان البناء أبلغوا المجلس بظهور تصدعات مختلفة ضمن جدران المبنى نتيجة الانهيارات بالتربة بسبب الأمطار الغزيرة التي تجمعت في حفرة بجانب البناء ما أدى إلى تصدع في أساساته.

انظر ايضاً

78 مليون متر مكعب زيادة تخزين بحيرة قطينة عن ذات الفترة من العام السابق

حمص-سانا أسهمت الهطولات المطرية التي شهدتها محافظة حمص في ارتفاع نسبة تخزين بحيرة قطينة لتبلغ 122 …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved