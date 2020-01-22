إزالة مبنى من 3 طوابق في حمص حفاظاً على السلامة العامة

حمص-سانا

بدأت الورشات الفنية في مجلس مدينة حمص اليوم إزالة مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق في شارع الأهرام حفاظا على السلامة العامة.

وذكر المهندس عبد الله البواب رئيس مجلس مدينة حمص في تصريح لمراسلة سانا اليوم أنه تم إخلاء المبنى من قاطنيه بداية الشهر نتيجة ظهور تشققات في جدرانه ريثما يتم التحقق من السلامة الإنشائية لافتا إلى أنه تم استدعاء لجنة من فرع نقابة المهندسين لإجراء الفحوص اللازمة والتي بينت ضرورة إزالة البناء نتيجة خلل في أساساته.

وكان سكان البناء أبلغوا المجلس بظهور تصدعات مختلفة ضمن جدران المبنى نتيجة الانهيارات بالتربة بسبب الأمطار الغزيرة التي تجمعت في حفرة بجانب البناء ما أدى إلى تصدع في أساساته.