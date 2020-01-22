تنظيم ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة في القنيطرة

القنيطرة-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة 30 ضبطاً تموينياً بحق عدد من أصحاب المحال التجارية المخالفة خلال الشهر الجاري.

وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس علي زيتون في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد مشيراً إلى انخفاض أسعار بعض السلع والمواد الغذائية واستقرار أسعار عدد آخر من السلع والمواد الغذائية والخضار والفواكه.

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