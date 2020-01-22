أغلبية التشيك يعتبرون العدوان التركي على الأراضي السورية تهديدا للأمن العالمي

براغ-سانا

أظهر استطلاع أجراه مركز أبحاث الرأي العام في تشيكيا أن 59 بالمئة من المواطنين التشيك يعتبرون أن عدوان النظام التركي على الأراضي السورية يمثل تهديدا للأمن العالمي والأوروبي فيما اعتبره 39 بالمئة تهديدا مباشرا لأمن تشيكيا.

وبين الاستطلاع أن 56 بالمئة من التشيك يقيمون بشكل سلبي دور النظام التركي بالأزمة في سورية في حين ينظر 49 بالمئة بسلبية الى دور الولايات المتحدة في هذه الأزمة.

كما اعتبر 37 بالمئة من التشيك أن الاتحاد الاوروبي يقوم بدور سلبي تجاه الأزمة في سورية.

إلى ذلك أكد موقع هلافني زبرافي السلوفاكي واسع الانتشار أن الولايات المتحدة والنظام التركي يروجان الكثير من الأكاذيب حول دورهما في سورية لافتا إلى أن الولايات المتحدة تقوم بسرقة النفط السوري بشكل صريح تحت ذرائع ضمان مصالحها القومية ومكافحة الإرهاب فيما يتذرع النظام التركي بالعمل على ضمان مصالحه الوطنية ولكنه يتناسى عمدا انه يفعل ذلك على أراضي دولة أخرى ذات سيادة.