تواصل الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية اليوم للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين شهدت بعضها أعمال شغب وقطع للطرقات.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن عشرات المحتجين اللبنانيين تجمعوا مساء اليوم أمام مجلس النواب اللبناني وسط العاصمة اللبنانية بيروت بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب مجددين مطالبتهم بتحيسن الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين مشيرة إلى أن المحتجين قاموا بتحطيم محولة لتوليد الكهرباء وحاولوا خلع البوابة الحديد لمجلس النواب فيما قطع محتجون آخرون العديد من طرقات بيروت ولاسيما كورنيش المزرعة والكولا والمدينة الرياضية فيما يعمل الجيش اللبناني على فتح بعضها.

وفي طرابلس أقدم المحتجون على إغلاق شارع المصارف وتحطيم واجهات أحد المصارف كما أغلقوا جادة رياض الصلح في الجميزات بحاويات النفايات فيما تجمع محتجون آخرون أمام دائرة التربية والتعليم ومدخل سرايا طرابلس وأحرقوا النفايات في بعض المستوعبات ورددوا هتافات وشعارات مطالبة بتحسين الوضع المعيشي في ظل انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي.

وفي السياق ذاته قطع محتجون آخرون بالإطارات المشتعلة طريق عام المنية عكار عند جسر النهر البارد في المحمرة رفضا للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي مظاهرات وأعمالاً احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.