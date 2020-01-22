استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة المحاصر

القدس المحتلة-سانا

استشهد ثلاثة فلسطينيين مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه ثلاثة فلسطينيين شرق مخيم البريج وسط القطاع ما أدى لاستشهادهم.

واستشهد فلسطيني أمس الأول متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في قطاع غزة فيما وصل عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت في الثلاثين من آذار 2018 إلى 318 إضافة إلى إصابة أكثر من 30 ألفاً بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.