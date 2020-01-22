تقرير سويدي:بالوثائق أردوغان مرتبط بالقاعدةويدعم الإرهاب في ليبيا

أنقرة -سانا

تأكيد جديد على تعاون وارتباط رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بالتنظيمات الإرهابية في المنطقة ودعمها لوجستياً وعسكرياً مع كشف تقرير نشر على موقع “نورديك مونيتور” السويدي وثائق استخباراتية تثبت وجود علاقات وثيقة بين أردوغان وتنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا.

الوثائق الاستخباراتية المسربة التي نشرها الموقع تبين أن عملية نقل الإرهابيين بين سورية وليبيا طوال الأعوام الماضية أمر اعتاد عليه أردوغان للإسهام في تدمير سورية حيث تؤكد تلك الوثائق علاقة أردوغان عام 2012 عندما كان رئيساً للوزراء بما يعرف بتنظيم “بن علي” الإرهابي في ليبيا ومتزعمه المدعو عبد العظيم علي موسى بن علي التابع لتنظيم القاعدة والذي شارك في نقل الإرهابيين والأسلحة من ليبيا إلى سورية عبر تركيا خلال السنوات الماضية الأمر الذي أكده أيضاً تقرير للشرطة التركية يعود للعام ذاته والذي تمت صياغته للتداول في الأروقة الداخلية لنظام أردوغان فقط.

التنسيق بين الإرهابي الليبي بن علي مع الإرهابي فداء المجذوب وإبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان الآن والذي كان حينها كبير مستشاريه بالإضافة إلى عدد من مسؤولي النظام التركي في نقل الإرهابيين الأجانب والأسلحة من ليبيا إلى سورية وفق التقرير كان من خلال استقبال الإرهابيين الأجانب القادمين من ليبيا وتحضيرهم في تركيا ونقلهم إلى الأراضي السورية.

ووفقاً للتقرير أيضاً فإن الإرهابي بن علي كان يتلقى المساعدة من إرهابي آخر هو القيادي الليبي الحاصل على الجنسية الأيرلندية المدعو المهدي الحاراتي متزعم ما يعرف بـ “لواء الأمة” الإرهابي الذي كان بدوره على صلة مباشرة مع أردوغان.

التقرير فضح أيضا دور بعض الهيئات والجمعيات والمؤسسات التي تدعي العمل الإنساني والخيري ومن أبرزها ما تسمى “هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات” في تركيا المشبوهة ورئيسها حسين أوروك ومنسق عملياتها في شرق وجنوب الأناضول صلاح الدين أوزر وعلاقتهم مع متزعم ميليشيا ما يسمى “الجيش الحر” آنذاك الإرهابي مالك الكردي حيث أوضح التقرير أن تلك الهيئة هي أداة للاستخبارات التركية ولديها سجل أسود في نقل الأسلحة والإرهابيين الأجانب لتنظيمي “داعش” و”القاعدة” في سورية إضافة إلى نقل الإرهابيين المصابين للتنظيمين بسيارات إسعاف من سورية إلى تركيا لتلقي العلاج الأمر الذي أكدته أيضا الشرطة التركية في تحقيقاتها بهذا الخصوص.

دور أردوغان الآن انقلب من حيث الاتجاه فقد بات وفق التقرير ينقل الإرهابيين بالاتجاه المعاكس من سورية إلى ليبيا الأمر الذي أكده الجيش الليبي أكثر من مرة.

مهند عبد الرحمن