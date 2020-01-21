ثقافي طرطوس يستضيف أمسية شعرية تحفل بقصائد وطنية ووجدانية

طرطوس-سانا

احتضن المركز الثقافي العربي في مدينة طرطوس أمسية شعرية شارك بها شعراء قدموا خلالها مجموعة من القصائد الوطنية والوجدانية المستوحاة من الواقع الراهن.

وقدم الشاعر نادر العجي قصيدة وطنية بعنوان “حماة الديار” تجسد تضحيات الشهداء وأخرى وجدانية منها “قيامة” و”حواكير القصائد” موضحاً أن إقامة الأمسيات الأدبية تقدم الشعراء للمهتمين بالأدب والثقافة.

كما قدم الشاعر فاروق حماد مجموعة من قصائد الومضات والقصائد الطويلة منها”صرخة جرح” من الشعر المحكي وقصيدة “بصمة” نطق من خلالها بلسان الطبيعة والأرض وحاكى ألمها تجاه ساكنيها ودعوتهم إلى الحفاظ عليها.

بدورها قدمت الشاعرة مثيرة حسين عدة قصائد من شعر التفعيلة منها “صلاة” و”تمضي” ولفتت إلى أن هذه المشاركات من قبل الشعراء تترك صدى وتأثيرا في الواقع الثقافي الذي يحتاج للكثير من الاهتمام.

أليسار عيسى