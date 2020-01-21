لافروف: الناتو بدأ لعبة خطيرة بالمجالين الفضائي والسيبراني

موسكو-سانا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم من مخاطر “لعبة” حلف شمال الأطلسي “ناتو” توسيع أنشطته التشغيلية في مجالين جديدين هما الفضاء والإنترنت.

ونقلت سبوتنيك عن لافروف قوله خلال جلسة عامة للمجلس الروسي للشؤون الدولية إن “ناتو” يبدأ لعبة خطيرة للغاية لتوسيع نشاطه التشغيلي على مجالين جديدين الفضائي والفضاء السيبراني”.

وأضاف لافروف “لقد قلنا مراراً إن هذا التوجه يبرر محاولة إدخال مفهوم النظام العالمي القائم على قواعد محاولة استبدال الهيكل القانوني الدولي الذي شكل بعد الحرب العالمية الثانية وتقوم على أساسه الأمم المتحدة”.

وكان لافروف أعرب الشهر الماضي عن قلق بلاده إزاء زيادة الميزانية العسكرية لحلف شمال الأطلسي مبيناً أنها خطوة خطيرة ستؤءدي إلى عسكرة أوروبا.