مشاريع خدمية متعددة القطاعات في جديدة عرطوز عام 2020

ريف دمشق-سانا

وضع المجلس البلدي في مدينة جديدة عرطوز بريف دمشق مشاريع عدة على قائمة أعماله للعام 2020 من بينها صيانة الطرقات وشبكة الصرف الصحي وتأهيل المنصفات والإنارة وغيرها لتحسين الواقع الخدمي للمدينة حسب وعود القائمين عليها.

وفي تصريح لمندوبة سانا ذكر رئيس المجلس البلدي المهندس هيثم غنيم أن اعتمادات صيانة الطرقات وشبكة الصرف الصحي وتأهيل المنصفات والإنارة” متوافرة ومدرجة في خطة المجلس للعام الجاري” مبينا أن صيانة وتزفيت الطرقات ستتم بعد الانتهاء من مد وصيانة شبكة الصرف الصحي والمياه.

وكشف غنيم عن تخصيص 75 مليون ليرة لتزفيت الشوارع بعد انتهاء فصل الشتاء و30 مليون ليرة لإنارة الشارع العام وصيانة كاملة للأرصفة والأطاريف والمنصفات مع زراعتها.

ولفت غنيم إلى أنه سيتم البدء بإحداث ملعب رياضي وهناك خطة لإحداث مركز تجاري في التنظيم الجديد وآخر فوق المبنى الاستثماري للمجلس خلال الربع الأول من العام 2020 مشيرا إلى طرح مجموعة أبنية استثمارية عائدة للمجلس وثلاثة مقاهي للاستثمار قريبا “ستشكل بمجملها واردا إضافيا للبلدية”.

وباشر المجلس البلدي تنفيذ مشروع بقيمة 9 ملايين ليرة لإنارة مبناه بالطاقة البديلة على أن يكون منجزا خلال شهر حسب رئيسه الذي أكد أن أغلب خدمات المجلس مؤتمتة لتسهيل واختصار الوقت على المراجعين.

ولفت رئيس المجلس إلى البدء بإنشاء خط صرف صحي في نهاية المصب في الجديدة بالتعاون مع الأهالي لرفع الضرر عن الأراضي الزراعية والعمل على إعادة تأهيل حديقتين مبينا أنه تم خلال العام الماضي غرس نحو 100 شجرة تزيينية على الأرصفة والمنصفات وحاليا تتم زراعة 600 شجرة.

وبخصوص قطاع النقل أشار غنيم إلى وجود 173 سرفيسا ونحو 6 باصات نقل داخلي يعملون على خط الجديدة مع وعود بزيادة عدد الباصات مستقبلا لتخفيف الازدحام .

وعن واقع النظافة بالمدينة بين غنيم أن المجلس وضمن الإمكانيات المتوافرة سعى لتحسينه عبر زيادة عدد السلل والحاويات في الشوارع إضافة إلى تصميم شفاطة للشوارع بجهود أهلية.

وبين أن العمل جار لترحيل القمامة من مكب النفايات العشوائي الموجود في منطقة دخلت المخطط التنظيمي حديثا عبر عقد بقيمة 25 مليون ليرة رحل عبره 3 آلاف متر مكعب وفي المرحلة الثانية من المشروع تم ترحيل 10 آلاف متر مكعب وخلال المرحلة الثالثة سيتم ترحيل 10 آلاف متر مكعب.

وبالنسبة لقطاع الاتصالات أشار مدير السورية للاتصالات المهندس منير عبيد في تصريح مماثل إلى وجود 30 ألف مشترك في الخدمة الهاتفية و20 ألف بوابة انترنت حاليا وسيتم خلال الفترة القريبة إضافة 5 آلاف بوابة أخرى فيما أكد مدير اتصالات ريف دمشق المهندس جمال القالش تنفيذ مشروعين لمد شبكات فرعية ورئيسة وتوسيع المجموعات في المناطق المحيطة بالجديدة ووضع وحدات اونو لرفع جودة الاتصالات في الريف بشكل عام.

سفيرة إسماعيل