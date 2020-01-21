مزاد علني لبيع 250 سيارة في فروع مؤسسة التجارة الخارجية

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن مزاد علني لبيع 250 سيارة لدى فروعها في دمشق بين الـ 4 والـ 11 من شباط القادم.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن السيارات المطروحة في المزاد متنوعة بين سياحية وحقلية وباصات وميكروباصات وشاحنات وغيرها مشيرة إلى أن الطلبات تقدم إلى لجنة المزاد بمكان المزايدة في كل فرع.

ووفقا لدفتر الشروط الخاصة بالمزاد يحق للأشخاص الطبيعيين الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر الاشتراك كما يمكن للأشخاص الاعتباريين أو من يمثلهم قانونا وبتوكيل رسمي الدخول في المزاد ويسمح لاثنين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين الاشتراك على آلية واحدة من الآليات المستعملة.

ودعت المؤسسة الراغبين بالاطلاع على مزيد من التفاصيل والحصول على دفتر الشروط الخاص بالمزاد الى مراجعة الإدارة العامة للمؤسسة أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقع المؤسسة الالكتروني.