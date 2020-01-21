محلج الفداء يورد 1700 طن من القطن المحلوج إلى شركات الغزل والنسيج

حماة-سانا

ورد محلج الفداء بحماة نحو 1700 طن من بالات القطن المحلوج الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة إلى شركات الغزل والنسيج العامة في حماة وجبلة واللاذقية.

وأوضح مدير المحلج المهندس هشام الكردي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المحلج حلج 5350 طناً من الأقطان المحبوبة الواردة من المحافظات الشرقية نتج عنها 1820 طن قطن محلوج و2890 طناً من البذور الصناعية مبيناً أن المحلج يعمل حالياً بورديتين صباحية ومسائية وبطاقة حلج تصل إلى نحو 100 طن يومياً.

ولفت إلى أن المحلج استلم منذ بدء عمليات التسويق في السابع من تشرين الأول الماضي وحتى الآن 17880 طناً من الأقطان المحبوبة منها 1957 طناً من مزارعي محافظة دير الزور و273 طناً من مزارعي الرقة والباقي من الحسكة منوهاً بأن عمليات الاستلام والحلج تسير بشكل جيد ووفق الخطة المقررة للموسم الحالي.

يذكر أن محلج الفداء يضم 10 ماكينات حلج ويمكنه العمل بثلاث ورديات يومياً إذا اقتضت الحاجة.