فريق المخترعون اللامعون… مبادرات تطوعية لتشجيع الشباب على الابتكار والاختراع

دمشق-سانا

يضم فريق “المخترعون اللامعون” كادرا شبابيا متطوعا يعمل على استقطاب أصحاب المشاريع المؤمنين بقدرتهم على تجسيد أفكارهم على أرض الواقع حيث يقوم الفريق بدعم هؤلاء المخترعين من جميع النواحي بهدف نشر ثقافة الابتكار عبر ورشات توعوية وثقافية موجهة للشباب واليافعين يتم خلالها اعتماد أساليب مبسطة تقرب مفهوم الاختراع وتضيء عليه.

الدكتورة شهد الحايك مديرة الفريق بينت لـ سانا الشبابية أنها تقوم بجذب الشباب العلمي المتميز إلى مساحة خصبة من الورشات والدورات التي تثري معارفهم حول عالم الاختراع والاتفاقيات العالمية والحقوق التي يمتلكها المخترعون للمشاركة في معارض الاختراع والابتكار .

وأشارت إلى أن الفريق استقبل في أحدث مبادراته 500 فكرة تم اختيار 200 منها ليخضع اصحابها الى دورات نظرية وورشات عملية تساعدهم على تطوير خططهم واختراعاتهم وجرى في ختامها تخريج 60 اختراعا بمختلف المجالات الطبية والكيميائية والهندسية والصناعية لينضم أصحابها إلى كادر الفريق الأخذ بالتوسع.

وقالت.. بعض الاختراعات التي اخرجتها مبادرات الفريق شاركت في معارض عالمية ومحلية واستطاع الفريق من خلالها ان يحقق عدة جوائز مهمة منها حصوله على “جائزة الاتحاد الدولي للمخترعين” و”درع الباسل للإبداع والاختراع 2018″ إلى جانب فوزه في مسابقة “الصندوق العالمي لتمكين الشباب”.

ولفتت الحايك إلى أن الفريق يضم مستشارين علميين ومخترعين ومدربين كما يقدم خلال الورشات المواد والأدوات والمستلزمات الضرورية لصناعة نماذج أولية للاختراعات ويساعد المبتكرين على تسجيل اختراعاتهم وعرضها في المعارض المختصة.

لمياء الرداوي