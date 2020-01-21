الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين اليوم وسط عمليات بيع في الأسهم الآسيوية.

وذكرت رويترز أن السعر الفوري للذهب لامس ذروته التي حققها في الثامن من الشهر الجاري عند 35ر1568 دولارا مرتفعا صباح اليوم 3ر0 بالمئة إلى 63ر1565 دولارا للأوقية (الأونص) فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 4ر0 بالمئة إلى 20ر1566 دولارا.

وتقدم البلاديوم 7ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 86ر2516 دولارا للأوقية وزادت الفضة 1ر0 بالمئة مسجلة 08ر18 دولارا للأوقية في حين صعد البلاتين 2ر0 بالمئة إلى 91ر1017 دولارا.