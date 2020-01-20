الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على النظام التركي

بروكسل-سانا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تكليف وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد إعداد عقوبات ضد أفراد وكيانات النظام التركي المسؤولين عن تنفيذ أعمال التنقيب غير الشرعي عن النفط شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بوريل في ختام جلسة المجلس الأوروبي في بروكسل وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء.

ورفض رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تحذيرات الاتحاد الأوروبي المتكررة وأعلن في خطوة استفزازية نيته إجراء أعمال تنقيب عن الغاز في البحر الأمر الذي احتجت عليه قبرص موضحة أن بعض أعمال التنقيب هذه تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

وقال بوريل:”ناقشنا الوضع بشأن عمليات الحفر الجديدة التي تجريها تركيا في البحر المتوسط ووزير الخارجية القبرصي أبلغنا بذلك” لافتا إلى الاتفاق على مطالبة السلطات المختصة في المجلس بوضع اللمسات النهائية على القائمة السوداء للأفراد والكيانات في تركيا المسؤولة عن أعمال الحفر غير القانونية والتي يجب فرض عقوبات عليها.

وكانت قبرص أكدت مرارا أن النظام التركي يمارس القرصنة ويصر على انتهاك الشرعية الدولية بإعلانه عن مخططات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط وخصوصا في المياه الإقليمية القبرصية كما حذر الاتحاد الأوروبي غير مرة النظام التركي من أي أعمال غير مشروعة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط ولا سيما المياه القبرصية.