الجيش الجزائري يعتقل ثمانية إرهابيين شمال البلاد

الجزائر-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم اعتقال ثمانية إرهابيين في ولايات تيسمسيلت وبومرداس والوادي شمال البلاد.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة وفق ما نقلت وكالة الانباء الجزائرية (واج) أن مفارز الجيش الوطني الشعبي أوقفت ثمانية عناصر دعم للمجموعات الإرهابية بكل من تيسمسيلت ومشيرة إلى أن العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان: “خلال العملية دمرت المفارز الأمنية ثلاثة مخابئ للإرهابيين وقنابل تقليدية الصنع”.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت أمس اعتقال إرهابيين اثنين في ولاية بومرداس وتبسة شمال وشرق الجزائر.