علماء روس يبتكرون طريقة للحصول على معادن ثمينة من النفايات

موسكو-سانا

ابتكر علماء من معهد علوم المواد والمعادن التابع لأكاديمية العلوم الروسية بالتعاون مع علماء من جامعة موسكو والجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية طريقة جديدة لتدوير النفايات الخطرة الناتجة عن صناعات الألمنيوم أي الطين الأحمر السام والحصول منها على نوع ثمين من الحديد الزهر.

وذكرت مجلة ميتال الروسية أن “العلماء الروس تمكنوا من ابتكار طريقة لمعالجة الطين الأحمر والحصول على حديد زهر له تركيب خاص يمكن استخدامه في صنع قوالب صب المعادن” مشيرة إلى أن استخدام هذه الطريقة سيخفض جدا من كمية الطين الأحمر المتراكمة في مصانع الألمنيوم وبالتالي من خطره على البيئة.

ويعتبر الطين الأحمر من انواع النفايات السامة جدا ويتكون عند إنتاج الألمنيوم من خام البوكسيت واستنادا إلى طريقة معالجته للحصول على طن واحد من معدن الألومنيوم ينتج 5ر1 طن من الطين الأحمر السام.

وتعتبر مشكلة تخزين هذا الطين الأحمر السام من أهم المشكلات في صناعة الألمنيوم ويحتوي الطين على نسبة عالية من أكاسيد الحديد والتيتانيوم والسيليكون والألمنيوم وعنصر السكانديوم النادر ما يحوله من فئة النفايات إلى خام ثمين مهمل.

وتراكمت في مصانع الألمنيوم الروسية كمية كبيرة من الطين الأحمر نحو 600 مليون طن وهذه الكمية في ازدياد مستمر وتكمن المشكلة الرئيسية في خطره على البيئة.