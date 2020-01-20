إكثار بذار حماة يبيع أكثر من 23 ألف طن من بذار القمح خلال الموسم الحالي

حماة-سانا

باع فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة أكثر من 23 ألف طن من بذار القمح المعقم والمغربل لفلاحي المحافظة وخارجها خلال الموسم الحالي.

وأوضح مدير الفرع المهندس عبد الغني الأسود لمراسل سانا أن الفرع حول تسعة آلاف طن من البذار إلى كل فروع المصرف الزراعي بالمحافظة لتغطية احتياجات المزارعين في الموسم الزراعي الحالي كما تم شحن نحو 5600 طن من بذار القمح لفروع المؤسسة بالمحافظات الأخرى و2900 طن لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو واللجنة الدولية للصليب الأحمر مبينا أنه تم بيع 3700 طن من البذار للمزارعين وأصحاب العقود الإكثارية بشكل مباشر.

ولفت عبد الغني إلى أن كميات القمح المستلمة من الحقول الإكثارية والتي تمت غربلتها وتعقيمها هذا الموسم بلغت 22 ألف طن منوهاً بأن عمليات الغربلة والتعقيم تتم من خلال الغربال الرئيس في كفربهم وغربال المكننة الزراعية المتنقل وبطاقة 150 طناً من البذار يوميا.

وكان فرع إكثار البذار بحماة قد أنهى الأسبوع الماضي عمليات توزيع بذار البطاطا المستوردة على الفلاحين المكتتبين للموسم المقبل.