الاستخبارات العراقية تفكك خلية إرهابية في الموصل

بغداد-سانا

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم اختراق وتفكيك خلية إرهابية في مدينة الموصل شمال البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مديرية الاستخبارات قولها في بيان إنه نتيجة معلومات دقيقة تمكنت قوات من شعبة الاستخبارات العسكرية من تفكيك خلية إرهابية واعتقال عناصرها مشيرة إلى أنها كانت تنشط في مناطق سد الموصل ومنطقة الإصلاح الزراعي ومنطقة جسر الكوير جنوب الموصل وهم من المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب.

يذكر أن خمسة عراقيين أصيبوا اليوم بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين في شمال وشرق العاصمة العراقية بغداد.

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