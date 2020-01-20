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اللاذقية.. ضبط أكثر من ألف ليتر مازوت معدة للاتجار لغير الغاية المخصصة وإغلاق محال مخالفة

2020-01-20

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية بالتعاون مع فرع الأمن الجنائي نحو 1100 ليتر مازوت موضوعة ضمن خزان في حي السكنتوري معدة للاتجار لغير الغاية المخصصة لها.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس إياد جديد ذكر لـ سانا أنه ضمن المتابعة اليومية لتوزيع المشتقات النفطية تم ضبط هذه المخالفة وتنظيم الضبط اللازم بحق المخالف ومصادرة الكمية وإحالته إلى القضاء.

ولفت جديد إلى أنه تم تنظيم ضبط للاتجار بمادة الغاز المنزلي اليوم أيضاً بحق أحد المعتمدين في بلدة البسيط والذي تم ضبط 27 اسطوانة غاز منزلي في محله بغرض الاتجار بها بعد حصوله عليها قبل إسبوعين وعدم قيامه بتوزيعها على المواطنين.

وأشار إلى أن المديرية كثفت دورياتها بالأسواق لمراقبة التزام الفعاليات التجارية بالإعلان عن الأسعار حيث تم تنظيم عدة ضبوط بحق محال مختلفة منها في مجال الكهربائيات والألبسة والأدوات المنزلية وزيوت السيارات وإغلاق المحال المخالفة أصولاً.

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