النرويج..استقالة حزب التقدم إثر إعادة الحكومة زوجة أحد الإرهابيين

أوسلو-سانا

أعلن حزب التقدم الشعبوي في النرويج استقالته من الائتلاف الحاكم احتجاجاً على إعادة الحكومة زوجة إرهابي من تنظيم “داعش” إلى البلاد الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيسة الحزب سيف جينسين التي تشغل حالياً منصب وزيرة المالية قولها في مؤتمر صحفي “لقد طفح الكيل”.

ويأتي الإعلان بعد إعادة امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً مرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي مع طفليها من سورية إلى النرويج ولم يعارض حزب التقدم إعادة الطفلين لكنه رفض إعادة الأم وهي من أصل باكستاني وتحمل الجنسية النرويجية أيضاً ومتهمة بالانتماء إلى تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين.

وقالت جينسين “أعلنا باستمرار عن استعدادنا لإعادة الطفلين لكننا لن نساوم أشخاصاً انضموا إلى تنظيمات إرهابية ويعملون بنشاط لتدمير القيم الإنسانية”.

ويستنكر حزب التقدم أيضاً عدم أخذ الحكومة مواقفه بعين الاعتبار داخل الائتلاف وتحرم استقالة الحزب المناهض للهجرة الحكومة من غالبيتها البرلمانية لكنها لا تعني بالضرورة انهيار الائتلاف الذي يرأسه المحافظون بقيادة رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ.

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