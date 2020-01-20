لوكسمبورغ تدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بفلسطين كدولة

بروكسل-سانا

جدد وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن دعوته الدول الأوروبية إلى الاعتراف بفلسطين كدولة مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة تعيش ضمن حدود آمنة.

ونقلت وكالة اكي الإيطالية عن أسلبورن قوله في تصريحات صحفية لدى وصوله إلى مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم “إن من الضروروي الحفاظ على (حل الدولتين) على أساس حدود عام 1967”.

وأعرب أسلبورن عن رفضه الموقف الأميركي الذي يزعم أن “المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي” مشددا على أنه في حال نفذت “إسرائيل” خطتها بضم غور الأردن سيكون من المستحيل إقامة دولة فلسطين.

وكان أسلبورن دعا في تشرين الثاني الماضي الاتحاد الأوروبي الى الاعتراف بفلسطين كدولة على خلفية دعم الولايات المتحدة للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ويعقد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة عدة ملفات بينها فلسطين و”عملية السلام” في الشرق الأوسط.