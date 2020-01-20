تحسن واقع الزراعات الشتوية في درعا جراء الهطولات المطرية الأخيرة

درعا-سانا

أسهمت الأمطار الهاطلة في درعا خلال الموسم الزراعي الحالي ولا سيما في الأيام القليلة الماضية بتحسين واقع الزراعات الشتوية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح والشعير.

وأوضح معاون مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس بسام الحشيش في تصريح لمراسل سانا اليوم ان الامطار الهاطلة تبشر بموسم زراعي جيد وتسهم في تنفيذ الخطة الزراعية لتوزعها بشكل متوازن على كل المناطق.

وبين أن المساحة المزروعة بالقمح المروي وصلت حتى اليوم إلى 6976 هكتارا من أصل المساحة المخططة البالغة 8830 هكتارا بنسبة تنفيذ 79 بالمئة وبالقمح البعل 54040 هكتارا من أصل 76112 هكتارا بنسبة تنفيذ 71 بالمئة وبالشعير 25336 هكتارا من أصل 27782 هكتارا مخططة في خطة الموسم الزراعي الحالي بنسبة تنفيذ 91 بالمئة. واعتبر عدد من الفلاحين ان الامطار تبشر بموسم زراعي جيد.

وبلغت المساحة المخططة للقمح المروي في الموسم الماضي 8082 هكتارا وللقمح البعل 74120 هكتارا وللشعير 27936 هكتارا.