لقاء أدبي تنوع بين القصة والشعر والنثر في ثقافي الميدان

دمشق-سانا

تنوع اللقاء الأدبي الذي أقامه المركز الثقافي العربي في الميدان بين القصة والشعر بأنواعه التقليدي والتفعيلة والمنثور.

وشاركت الشاعرة خلود كريمو بمجموعة قصائد منها (دمشق يا حلمي) عبرت فيها عن انتمائها لدمشق الحضارة والمقاومة والصمود وأخرى بعنوان يا ليل ويا لذيذ الوصل تناولت فيها الهم العاطفي الوجداني.

بتول سيفو شاركت بخواطر نثرية حملت الهم الوطني والعاطفي بعنوان عروبة عاشقة وحنين وكلي أنت.

الشاعر فادي عيسى شارك بمجموعة قصائد حملت الهم الوطني والقومي والوجداني بعنوان جفاني الغزل ورحلة مع الروح وجرح البرتقال التي قال فيها: “تفجر الدم يا رباه واحتقنا.. واستشهد العاشق المصلوب واندفنا”.

وشاركت القاصة فاتن بركات بمجموعة نصوص قصيرة جدا وومضات قصصية ساخرة عالجت فيها الهم الوطني والاجتماعي.

بلال أحمد