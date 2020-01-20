الشؤون الاجتماعية بدرعا تبدأ صرف الإعانات المادية للمصابين بالشلل الدماغي

درعا-سانا

بدأت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدرعا اليوم صرف الإعانات المادية لـ 1321 مصابا بالشلل الدماغي بمبلغ إجمالي يصل إلى 161ر27 مليون ليرة سورية.

وأوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل نبال الحريري في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المديرية تمنح الإعانة لذوي الإعاقة الذين جددوا بطاقاتهم أصولا وحصلوا على الموافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد تنظيم أضابير خاصة بهم ضمن المديرية بدرعا مؤكدة أن عمليات الصرف مستمرة حتى حصول كل المعوقين على مستحقاتهم.

وأشارت الحريري إلى أن الإعانة تصرف حسب الفئة ودرجة الإعاقة ووفق معايير محددة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.