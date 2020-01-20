SCS-NET
الشريط الأخباري

الحسكة: إعادة تأهيل وتجميل ساحة السيد الرئيس في المدينة

2020-01-20

الحسكة-سانا

بدأ مجلس مدينة الحسكة عمليات إعادة تأهيل وترميم ساحة السيد الرئيس وسط مدينة الحسكة بكلفة تقديرية نحو 15 مليون ليرة سورية.

وذكر رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو في تصريح لمراسل سانا أن إعادة التأهيل تأتي ضمن خطط المجلس للنهوض بالناحية الجمالية لمركز المدينة وتأهيل المنطقة المحيطة بساحة السيد الرئيس كونها معلما من معالم المدينة لافتا إلى أن أعمال التأهيل تتضمن تجديد وتطوير الساحة وإضافة بعض الديكورات العمرانية وإزالة الجدران والديكورات القديمة.

وأشار خاجو إلى أن مجلس المدينة وضع خططا لمجموعة من المشروعات الاستثمارية التي تدعم ميزانية المجلس وتسهم في تحسين جمالية المدينة ومن أهمها فندق سياحي من فئة خمس نجوم مؤلف من أربعة طوابق إضافة إلى جدار استنادي للقلعة الأثرية يضم نحو 160 محلا تجاريا.

وكان مجلس مدينة الحسكة نفذ خلال العام الفائت مشروعات للصرف الصحي والنظافة وتعبيد الطرقات بكلفة 410 ملايين ليرة.

انظر ايضاً

أكثر من 100 مليون متر مكعب زيادة حجم التخزين في سد الباسل عن نفس الفترة في 2019

الحسكة-سانا ارتفع مستوى تخزين المياه في سدود محافظة الحسكة الرئيسة العشرة نتيجة الهطولات المطرية التي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved