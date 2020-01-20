الحسكة: إعادة تأهيل وتجميل ساحة السيد الرئيس في المدينة

الحسكة-سانا

بدأ مجلس مدينة الحسكة عمليات إعادة تأهيل وترميم ساحة السيد الرئيس وسط مدينة الحسكة بكلفة تقديرية نحو 15 مليون ليرة سورية.

وذكر رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو في تصريح لمراسل سانا أن إعادة التأهيل تأتي ضمن خطط المجلس للنهوض بالناحية الجمالية لمركز المدينة وتأهيل المنطقة المحيطة بساحة السيد الرئيس كونها معلما من معالم المدينة لافتا إلى أن أعمال التأهيل تتضمن تجديد وتطوير الساحة وإضافة بعض الديكورات العمرانية وإزالة الجدران والديكورات القديمة.

وأشار خاجو إلى أن مجلس المدينة وضع خططا لمجموعة من المشروعات الاستثمارية التي تدعم ميزانية المجلس وتسهم في تحسين جمالية المدينة ومن أهمها فندق سياحي من فئة خمس نجوم مؤلف من أربعة طوابق إضافة إلى جدار استنادي للقلعة الأثرية يضم نحو 160 محلا تجاريا.

وكان مجلس مدينة الحسكة نفذ خلال العام الفائت مشروعات للصرف الصحي والنظافة وتعبيد الطرقات بكلفة 410 ملايين ليرة.