تجدد الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

تجددت الاحتجاجات الشعبية في لبنان اليوم للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي والإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية وذلك غداة يومين من المواجهات وسط بيروت أدت إلى إصابة مئات الأشخاص.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عددا من المحتجين قاموا صباحا بقطع العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في مدينة طرابلس شمال لبنان ومحيطها فيما قام عناصر من الجيش اللبناني بفتح بعضها.

كما وضع محتجون آخرون لاصقات على أبواب المدارس والجامعات والمعاهد في بعض مناطق طرابلس ومنعوا الطلاب والمدرسين من دخول المدارس في حين فتحت المصارف والمحال التجارية والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية أبوابها.

وفي منطقة الكورة شمال لبنان قطع محتجون طريق ضهر العين قرب مستديرة مجمع الهوز بالاتجاهين فيما بقي طريق عام حلبا مقابل فرنسبنك في عكار مقطوعا منذ عدة أيام بالأتربة والعوائق الحديدية والبراميل والإطارات غير المشتعلة.

وشهد وسط بيروت مساء أمس لليوم الثاني مواجهات بين متظاهرين حاولوا القيام بأعمال تخريب وقوى الأمن التي قامت بالتصدي لهم وأفاد الصليب الأحمر اللبناني بإصابة عشرات الأشخاص فيما أصيب أمس الأول أكثر من 300 شخص.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول من العام الماضي مظاهرات وأعمالا احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.