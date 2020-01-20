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عضو في البرلمان الأوروبي: نظام أردوغان دكتاتوري وعدواني

2020-01-20

براغ-سانا

ندد عضو البرلمان الأوروبي عن التشيك ميكولاش بيكسا بالممارسات العدوانية للنظام التركي بزعامة رجب طيب أردوغان ضد سورية ولا سيما اعتداءاته المتواصلة على أراضيها واصفا هذا النظام بأنه ديكتاتوري وعدواني.

وقال بيكسا لموقع أوراق برلمانية الالكتروني التشيكي إنه تقدم مع النائب التشيكي فرانتيشيك كوبرجيفا بعريضة تضم تواقيع مئات المواطنين التشيك لحكومتهم من أجل فرض عقوبات اقتصادية على نظام أردوغان.

وكانت النائب التشيكي في البرلمان الأوروبي كاترجينا كونيتشنا أكدت في مقال نشرته في موقع ارغومينت أن نظام أردوغان لا يتورع عن القيام بخطوات ضد مصالح الاتحاد الأوروبي وبلاده ليست حليفة للاتحاد الأوروبي.

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