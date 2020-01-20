أربعة قتلى في ولايتي تكساس وهاواي الأميركيتين

واشنطن-سانا

قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون إثر حادثي إطلاق نار الليلة الماضية في ولايتي تكساس وهاواي الأميركيتين.

ففي تكساس قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون إثر إطلاق نار داخل ناد في مدينة سان أنطونيو.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن قائد شرطة سان أنطونيو وليام مكمانوس قوله إن مشاجرة اندلعت داخل ناد بين مجموعة من الأفراد وقام أحدهم بإطلاق النار من مسدس ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.

وفي حادث آخر قتل شرطيان وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار في مدينة هونولولو بولاية هاواي.

ووفق وسائل إعلام محلية فإن الحادث وقع عندما تم طرد مشتبه فيه من منزل كان يستأجره فقام ردا على ذلك بطعن صاحب المنزل ثم فتح النار على ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى المكان ما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة ثالث وبعد ذلك أضرم النار في المنزل ما أدى إلى احتراق أربعة منازل مجاورة.

بدوره وصف رئيس بلدية هونولولو كيرك كالدويل في تويتر الحادث بأنه “مأساة غير مسبوقة للولاية الأميركية”.

وكان أربعة أشخاص قتلوا وأصيب خامس بجروح في حادث إطلاق نار في مدينة غرانتسفيل بولاية يوتا الأميركية يوم الجمعة الماضي.

وشهد مختلف المدن والولايات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة تزايدا كبيرا في وتيرة عمليات وحوادث إطلاق النار وألقت الضوء على تفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأميركي ولا سيما بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2017.