20 كانون الثاني 1996- انتخاب ياسر عرفات رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية

دمشق-سانا

1872- قوات الاحتلال الفرنسية بالجزائر تعتقل المجاهد أحمد بومرزاق بعد قيادته لثورة ضدها وتحكم عليه بالإعدام.

1941-بداية الاحتلال الإيطالي لإرتيريا.

1944-الطيران الحربي الملكي البريطاني يلقي 2300 طن من القنابل على برلين أثناء الحرب العالمية الثانية.

1945-إعادة تنصيب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت رئيسا لفترة رئاسية رابعة.

1953-دوايت أيزنهاور يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

1961 -جون كينيدي يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

1977 -جيمي كارتر يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

1989-جورج بوش الأب يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

1996 -انتخاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية.

2001- جورج دبليو بوش يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

2009 -باراك أوباما يتولى رئاسة الولايات المتحدة ليكون أول أمريكي من أصول أفريقية يتولى هذا المنصب.

من مواليد هذا اليوم..

1775-أندريه ماري أمبير عالم فيزياء ورياضيات فرنسي.

1873 -يوهانس فلهلم ينسن أديب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1944.

1899-كينجيرو تاكاياناغي، مخترع ياباني اخترع أول تلفاز.

1931 -دافيد لي عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1996.

من وفيات هذا اليوم..

1936-الملك جورج الخامس، ملك المملكة المتحدة.

2009 -حسين علي محفوظ، أديب ومؤرخ عراقي.

اعياد ومناسبات..

يوم القسم الرئاسي في الولايات المتحدة كل أربع سنوات.