20 كانون الثاني 1996- انتخاب ياسر عرفات رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية

دمشق-سانا
1872- قوات الاحتلال الفرنسية بالجزائر تعتقل المجاهد أحمد بومرزاق بعد قيادته لثورة ضدها وتحكم عليه بالإعدام.
1941-بداية الاحتلال الإيطالي لإرتيريا.
1944-الطيران الحربي الملكي البريطاني يلقي 2300 طن من القنابل على برلين أثناء الحرب العالمية الثانية.
1945-إعادة تنصيب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت رئيسا لفترة رئاسية رابعة.
1953-دوايت أيزنهاور يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
1961 -جون كينيدي يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
1977 -جيمي كارتر يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
1989-جورج بوش الأب يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
1996 -انتخاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية.
2001- جورج دبليو بوش يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
2009 -باراك أوباما يتولى رئاسة الولايات المتحدة ليكون أول أمريكي من أصول أفريقية يتولى هذا المنصب.
من مواليد هذا اليوم..
1775-أندريه ماري أمبير عالم فيزياء ورياضيات فرنسي.
1873 -يوهانس فلهلم ينسن أديب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1944.
1899-كينجيرو تاكاياناغي، مخترع ياباني اخترع أول تلفاز.
1931 -دافيد لي عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1996.
من وفيات هذا اليوم..
1936-الملك جورج الخامس، ملك المملكة المتحدة.
2009 -حسين علي محفوظ، أديب ومؤرخ عراقي.
اعياد ومناسبات..
يوم القسم الرئاسي في الولايات المتحدة كل أربع سنوات.