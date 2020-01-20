سارابيا يسجل قرب النهاية ليتأهل باريس سان جيرمان في كأس فرنسا

باريس-سانا

سجل بابلو سارابيا هدفاً قرب النهاية ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 1-صفر خارج ملعبه على لوريان المنتمي للدرجة الثانية في دور الـ 32 لكأس فرنسا لكرة القدم.

وهز لاعب الوسط سارابيا الشباك ليرسل متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي إلى دور الستة عشر بجانب أنجيه وديجون ومونبلييه وستاد رين حامل اللقب الذي هزم مستضيفه أتليتيكو مرسيليا 2-صفر.

وفي مباريات أخرى حسم رين حامل اللقب انتصاره في الشوط الأول أمام أتليتيكو النادي الآخر في مرسيليا والمنافس في الدرجة الخامسة بفضل هدفي هماري تراوري ورافينيا.

كما تأهلت فرق أولمبيك ليون وسانت إيتيين وليل وأولمبيك مرسيليا التي تنافس في الدرجة الأولى إلى الدور التالي.

وكان بوردو أكبر ضحية خلال دور الـ 32 بعد خسارته 3-2 عقب وقت إضافي أمام باو المنتمي للدرجة الثالثة.

وتقام مباريات دور الستة عشر في الـ 28 والـ 29 من الشهر الجاري.