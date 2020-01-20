ثنائية رونالدو تمنح يوفنتوس الفوز والصدارة بفارق أربع نقاط

روما-سانا

أحرز كريستيانو رونالدو هدفين ليواصل تألقه ويقود يوفنتوس لتصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه بعد الانتصار 2-1 على بارما.

وسدد اللاعب البرتغالي البالغ عمره 34 عاماً كرة غيرت اتجاهها ودخلت المرمى قبل نهاية الشوط الأول لكن بارما أدرك التعادل بعد ضربة رأس من أندرياس كورنيليوس عقب ركلة ركنية بعد الاستراحة.

وأعاد رونالدو تقدم أصحاب الأرض بعد ثلاث دقائق بتسديدة منخفضة ليصل إلى 16 هدفاً في الدوري هذا الموسم منها 11 هدفا في آخر سبع مباريات.

ويتصدر فريق المدرب ماوريتسيو ساري المسابقة برصيد 51 نقطة وبفارق أربع نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني الذي فقد نقطتين اليوم بتعادله مع ليتشي بينما يأتي بارما سابعاً وله 28 نقطة.