هدف ميسي يهدي برشلونة فوزاً صعباً على غرناطة 1-صفر

برشلونة-سانا

حقق برشلونة فوزاً صعبا 1-صفر على غرناطة في أول مباراة يتولى فيها كيكي سيتين مسؤولية قيادة الفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم.

وسجل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 عندما سدد كرة أرضية من مدى قريب بعد فترة قصيرة من طرد خيرمان سانشيز لاعب غرناطة بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثانية.

واستحوذ برشلونة الذي أقال مدربه إرنستو بالبيردي الأسبوع الماضي رغم تصدر الدوري والفوز بآخر لقبين في المسابقة بفارق كبير من النقاط على الكرة بنسبة 82 بالمئة لكنه عانى في هز شباك غرناطة الذي فاز 2-صفر ذهاباً في أيلول الماضي.

وأصبح رصيد برشلونة 43 نقطة من 20 مباراة في صدارة المسابقة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.