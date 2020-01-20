استشهاد مدني جراء اعتداء إرهابيين بالقذائف على أحياء سكنية في مدينة حلب

حلب-سانا

استشهد مدني جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حي حلب الجديدة ومشروع 3 آلاف شقة بمدينة حلب.

وذكر مراسل سانا أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الأطراف الغربية والجنوبية الغربية لمدينة حلب اعتدت مساء اليوم بالقذائف الصاروخية على حي حلب الجديدة جنوبي ومشروع 3 آلاف شقة في المدينة ما أدى إلى استشهاد مدني واحتراق وتضرر عدة سيارات في المكان إضافة إلى وقوع أضرار بمنازل الأهالي وممتلكاتهم.

واستشهد خلال الأيام الماضية 11 مدنياً وأصيب أكثر من 24 آخرين ووقعت أضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على الأحياء الأمنة في مدينة حلب.

وتتخذ مجموعات إرهابية من الأطراف الغربية لمدينة حلب قاعدة لتنفيذ اعتداءاتها بالقذائف المتنوعة على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بين المدنيين إضافة لوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات الخاصة والعامة.