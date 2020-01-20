لافروف: مؤتمر برلين خطوة صغيرة نحو تسوية الأزمة في ليبيا

برلين-سانا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مؤتمر برلين حول ليبيا “خطوة صغيرة” نحو تسوية الأزمة في هذا البلد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي عقد عقب ختام المؤتمر العاصمة الألمانية “الاجتماع كان مفيداً بشكل عام” مشيراً إلى أن جهود الأطراف المعنية الرامية إلى إطلاق حوار جدي وبناء بين طرفي الأزمة في ليبيا لم تنجح بعد بسبب وجود خلافات كبيرة جدا في نهج الجانبين.

وأضاف لافروف إن البيان الختامي للمؤتمر يؤكد وجوب تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وضمان حق جميع الأطراف الليبية في الإفادة من ثروات البلاد موضحاً أنه سيتم رفع البيان الختامي إلى مجلس الأمن الدولي “للبحث”.

وأعرب لافروف عن أمله بأن تسهم المقترحات والتوصيات التي خرج بها مؤتمر برلين في دفع عميلة التسوية إلى الأمام وأن تساعد الأطراف الليبية على التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط التي تتيح لهم الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وجدد لافروف موقف بلاده الداعي إلى عدم التدخل في شؤون ليبيا وقال إن بلاده أصرت على إدراج النقاط الأساسية لمقررات مجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا في الوثيقة الختامية للمؤتمر وعلى وجه الخصوص “عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية والتأكيد على أن تقرير مصير البلاد بأيدي الليبيين أنفسهم بعيداً عن أي تدخل خارجي”.

وأكد المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا في بيانهم الختامي ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد وأن حل الأزمة فيه يكون عبر عملية سياسية شاملة.