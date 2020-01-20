عريقات يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية

القدس المحتلة-سانا

جدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دعوته دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتمسك بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 الذي يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.

وقال عريقات في مقال نشره اليوم تحت عنوان “من واجب الاتحاد الأوروبي الاعتراف بفلسطين” وأوردته وكالة وفا إن الاعتراف بفلسطين في حد ذاته لن ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكنه خطوة حاسمة تحترم حق فلسطين في تقرير المصير وتساعد على التقدم في تسوية القضية الفلسطينية استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد عريقات على أن تقرير المصير حق لا يخضع للتفاوض وأن ربط الاعتراف بفلسطين وتقييده باستئناف عملية تسوية القضية الفلسطينية يعني إخضاع هذا الحق في الحرية لشروط المحتل الإسرائيلي وهذا لن يحصل.

ودعا عريقات دول الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن تجميد اتفاق الشراكة بينهم وبين كيان الاحتلال.