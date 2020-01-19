مغتربون سوريون يزورون مقار عدد من البعثات لدى الأمم المتحدة في نيويورك ويطالبون برفع الإجراءات الجائرة المفروضة على سورية

نيويورك-سانا

زارت مجموعة من المغتربين السوريين في الولايات المتحدة وكندا مقار البعثات الدائمة لروسيا والصين وإيران والنيجر وجمهورية سان فينيست لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

ودعا المغتربون السوريون إلى إنهاء وجود القوات المحتلة لأجزاء من الأراضي السورية ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وتسهيل عودة المهجرين نتيجة الإرهاب وعدم عرقلتها وعدم تسييس موضوع المساعدات الإنسانية.

كما دعا المغتربون خلال زياراتهم إلى مقار البعثات المذكورة إلى مساعدة السوريين في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في بلادهم مشددين على أن الشعب السوري وحده من يحدد مستقبل بلاده دون أي تدخلات خارجية.

بعد ذلك زار المغتربون السوريون مقر البعثة الدائمة لسورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك معربين عن تقديرهم لما بذلته من جهود داخل أروقة الأمم المتحدة خلال سنوات الحرب على سورية.