التقدم لمسابقة واختبار وزارة الصناعة لغاية الـ 17 من شباط القادم

دمشق-سانا

بدأت وزارة الصناعة ومؤسساتها وشركاتها اليوم بتسلم طلبات الاشتراك بالمسابقة والاختبار التي أعلنت عنهما في شهر كانون الأول عام 2019 للتعيين والتعاقد مع 5755 عاملاً من كل الفئات بإدارتها المركزية والجهات التابعة لها في دمشق والمحافظات.

ووفق إعلان الوزارة الذي تلقت سانا نسخة منه يستمر تقديم الطلبات لغاية الـ 17 من شهر شباط القادم حيث تجري مسابقة لتعيين 1047 عاملاً بصفة دائمة من الفئتين الأولى والثانية وللتعاقد مع 541 عاملاً على أعمال بموجب عقود سنوية إضافة إلى اختبار لتعيين 866 عاملاً بصفة دائمة من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة والتعاقد مع 3301 عامل على أعمال بموجب عقود سنوية.

وأوضحت الوزارة أن الأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة والاختبار “طلب خطي يحصل عليه المتقدم من ديوان الجهة العامة المراد التعيين فيها وصورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني حديث وصورة مصدقة عن المؤهل العلمي المطلوب وشهادة تأدية الخدمة الإلزامية أو الإعفاء منها للمتقدمين الذكور أو إرفاق وثيقة تثبت أن المتقدم يؤدي الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية وصورة مصدقة عن شهادة قيد العمل”.

وبالنسبة للعاملين الدائمين أو المؤقتين لدى الجهات العامة الراغبين بالتقدم للمسابقة أو الاختبار يتوجب عليهم إحضار موافقة الجهة العامة العاملين لديها وعلى المتقدمين من ذوي الشهداء إحضار وثيقة استشهاد ولذوي الجرحى والمصابين وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو أحد فروعه في المحافظات أو عن الجهة المعنية إضافة إلى الوثائق التي تثبت استحقاق المتقدم الدرجات التفضيلية على أن يتم تقديم الطلبات إلى ديوان الجهة المراد التعيين فيها.

ويمكن للراغبين بالتقدم مراجعة ديوان وزارة الصناعة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو زيارة صفحة الوزارة على الفيسبوك للاطلاع على تفاصيل حاجة كل جهة بحسب الفئات.