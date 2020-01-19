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عــاجــل مراسل سانا: المضادات الأرضية تتصدى لطائرات مسيرة أطلقتها المجموعات الإرهابية باتجاه مطار حميميم بريف اللاذقية

ميركل في ختام مؤتمر برلين: المشاركون أكدوا أنه لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا وضرورة التوصل إلى حل عبر عملية سياسية.

2020-01-19

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مراسل سانا: المضادات الأرضية تتصدى لطائرات مسيرة أطلقتها المجموعات الإرهابية باتجاه مطار حميميم بريف اللاذقية

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