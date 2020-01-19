ميركل في ختام مؤتمر برلين: المشاركون أكدوا أنه لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا وضرورة التوصل إلى حل عبر عملية سياسية.

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الرحالة السوري عزام يحط رحاله في موسكو
2020-01-18
زاخاروفا: الوجود الأميركي في سورية يتناقض بالكامل مع القانون الدولي
2020-01-18
كيليتشدار أوغلو: أردوغان يرتكب أخطاء فادحة في سورية وليبيا
2020-01-17
لافروف: مكافحة الإرهاب في سورية وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها أولوية لروسيا
2020-01-17
تقي الدين: التعاون مع سورية مصلحة لبنانية
2020-01-16
لافروف: ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية حتى القضاء عليه بشكل نهائي
2020-01-16
جنرال تركي متقاعد يدعو إلى الحوار مع الدولة السورية
2020-01-16
محليات
التقدم لمسابقة واختبار وزارة الصناعة لغاية الـ 17 من شباط القادم
2020-01-19
الهلال الأحمر يقدم 50 محولة كهربائية لتشغيل آبار ومحطات ضخ المياه في درعا
2020-01-19
المهندس خميس أمام مجلس الشعب: ستصدر قريباً قرارات لضبط ومراقبة الليرة السورية لتبقى في عهدة المصارف الحكومية المعنية
2020-01-19
أكثر من نصف مليون خدمة علاجية وعمليات نوعية حصيلة مشفى القامشلي في 2019
2020-01-19
دمشق اليوم (صور)
2020-01-19
اللواء الرحمون: استقصاء الجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة والمتلاعبين بأسعار صرفها
2020-01-19
الطقس غداً.. أجواء شديدة البرودة ليلاً وثلوج على ارتفاع 1000 متر
2020-01-19
رياضة
فضية وبرونزية لسورية في اليوم الأول للبطولة العربية للمبارزة
2020-01-19
ليستر سيتي يخسر أمام بيرنلي في الدوري الإنكليزي الممتاز
2020-01-19
ليفربول يفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز
2020-01-19
افتتاح بطولة حماة بكرة القدم لفئة الأشبال بمشاركة ثمانية أندية
2020-01-19
إنتر ميلان يتعادل مع ليتشي في الدوري الإيطالي لكرة القدم
2020-01-19
وزير الرياضة الإيراني: قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سياسي
2020-01-19
اختتام بطولة المراكز التدريبية للشطرنج في الحسكة
2020-01-19
اقتصاد
اجتماع في المصرف المركزي لتطبيق الآلية التنفيذية للمرسومين التشريعيين 3 و4 لعام 2020
2020-01-19
التجارة الداخلية وحماية المستهلك: اتخاذ أقصى العقوبات بحق الفعاليات التجارية المخالفة
2020-01-19
اجتماع للمركزي مع ممثلي المنظمات الدولية… التعاون لتعزيز برامج دعم المواطنين السوريين
2020-01-19
زراعة أكثر من ألفي دونم بالخضار الشتوية في السويداء
2020-01-19
تشديد الرقابة التموينية على أسواق الحسكة والتأكيد على ضرورة عدم التعامل إلا بالليرة السورية
2020-01-19
التجاري السوري يوسع خدماته المصرفية في مكتبه بوزارة الخارجية والمغتربين
2020-01-18
تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في بانياس بكلفة 600 مليون ليرة خلال2019
2020-01-18
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الشريط الأخباري
المهندس خميس أمام مجلس الشعب: ستصدر قريباً قرارات لضبط ومراقبة الليرة السورية لتبقى في عهدة المصارف الحكومية المعنية
الجيش يتصدى لهجوم شنه إرهابيو (جبهة النصرة) على محور أبو دفنة بريف إدلب الجنوبي الشرقي
اللواء الرحمون: استقصاء الجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة والمتلاعبين بأسعار صرفها
التجارة الداخلية وحماية المستهلك: اتخاذ أقصى العقوبات بحق الفعاليات التجارية المخالفة
نحو 650 ألف طالب يتقدمون لامتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات الحكومية
ستة أيام والإرهابيون يواصلون منع الأهالي من الوصول إلى ممرات أبو الضهور والهبيط والحاضر بريفي إدلب وحلب
الجيش يتصدى لهجوم عنيف لإرهابيي (النصرة) من محور بلدة حلبان بريف إدلب الجنوبي الشرقي
وضع الآلية التنفيذية لتطبيق المرسومين بخصوص التشدد بالعقوبات للمتعاملين بغير الليرة أو نشر مزاعم كاذبة لإحداث عدم استقرار في سعر صرفها
سورية تؤكد استمرارها في ممارسة واجبها بمكافحة الإرهاب وإنقاذ السوريين من ويلات وممارسات المجموعات الإرهابية
المقداد لوفد منظمة التحرير الفلسطينية: تعزيز وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة الهجمة الأمريكية والصهيونية
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مراسل سانا: المضادات الأرضية تتصدى لطائرات مسيرة أطلقتها المجموعات الإرهابية باتجاه مطار حميميم بريف اللاذقية
ميركل في ختام مؤتمر برلين: المشاركون أكدوا أنه لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا وضرورة التوصل إلى حل عبر عملية سياسية.
2020-01-19
2020-01-19
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